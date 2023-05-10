На певицу Монеточку* составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента

В отношении певицы Монеточки* составили административный протокол из-за отсутствия в публикациях упоминания о наличии иноагентского статуса, передаёт "Медиазона"**.

Информация опубликована также в базе данных Басманного суда Москвы.

Минюст РФ внёс Монеточку* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) в реестр иностранных агентов в конце января 2023 года.

После начала военной спецоперации исполнительница уехала из России и продолжила свою деятельность за границей.

*Минюст внёс Монеточку (Елизавету Гырдымову) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)