На певицу Монеточку* составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента

В отношении певицы Монеточки* составили административный протокол из-за отсутствия в публикациях упоминания о наличии иноагентского статуса, передаёт "Медиазона"**.
Информация опубликована также в базе данных Басманного суда Москвы.
Минюст РФ внёс Монеточку* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) в реестр иностранных агентов в конце января 2023 года.
После начала военной спецоперации исполнительница уехала из России и продолжила свою деятельность за границей.
*Минюст внёс Монеточку (Елизавету Гырдымову) в единый реестр иноагентов
**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов