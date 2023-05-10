Суд привлек к ответственности бизнес-центр на Васильевском острове

Деятельность акционерного общества "Завод "Вымпел", зарегистрированного на Васильевском острове и владеющего одноименным бизнес-центром, вызвала нарекания у природоохранной прокуратуры. В свою очередь, Роспотребнадзор выявил, что принадлежащая АО система вентиляции загрязняет воздух.

Чиновники и силовики, согласно официальному сообщению от надзорного ведомства, добились через суд удовлетворения своих требований к организации.

Ответчика обязали провести инвентаризацию источников вредных выбросов в атмосферу и поставить токсичный объект на государственный учет в комитете по природопользованию. Исполнение требований находится на контроле у прокуратуры.