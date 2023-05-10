ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:52

Суд привлек к ответственности бизнес-центр на Васильевском острове

фото ЗакС политика Суд привлек к ответственности бизнес-центр на Васильевском острове

Деятельность акционерного общества "Завод "Вымпел", зарегистрированного на Васильевском острове и владеющего одноименным бизнес-центром, вызвала нарекания у природоохранной прокуратуры. В свою очередь, Роспотребнадзор выявил, что принадлежащая АО система вентиляции загрязняет воздух.

Чиновники и силовики, согласно официальному сообщению от надзорного ведомства, добились через суд удовлетворения своих требований к организации.

Ответчика обязали провести инвентаризацию источников вредных выбросов в атмосферу и поставить токсичный объект на государственный учет в комитете по природопользованию. Исполнение требований находится на контроле у прокуратуры.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама