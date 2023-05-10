Падение детей с канатной паутинки в парке Победы стало уголовным делом

Петербургская прокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела о халатности из-за падения детей с канатной паутинки в Московском парке Победы.

К ответственности могут привлечь ГУП, которым следовало следить за состоянием детского оборудования, установленного на территории зелёной зоны.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вечером 8 мая: в тот день на детской площадке рухнула канатная конструкция типа "Вершина". Как итог, пятерых детей доставили в больницу, оставили в стенах медучреждения брата и сестру. Площадка в парке закрыта.