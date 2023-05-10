Получивший убежище в Финляндии другоросс вернулся в Россию и оказался в ИВС

В Россию через пропускной пункт Валимаа - Торфяновка вернулся лимоновец Сергей Пороховой, в 2013 году получивший политическое убежище в Финляндии. На границе его задержали и отправили в изолятор временного содержания города Выборг, сообщили в "Другой России Эдуарда Лимонова".

"Как выяснилось, ранее судом ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергей прекрасно понимал, что его может ожидать задержание. Тем не менее он принял принципиальное решение вернуться в Россию. Жить в ставшей из нейтральной враждебной Финляндии, наблюдая вокруг русофобию и украинобесие, для него стало морально неприемлемо", - заявили в партии.

Пороховой - один из старейших петербургских последователей Лимонова. В 2010 году он стал фигурантом уголовного дела 12 активистов, которых обвиняли в продолжении деятельности признанной экстремистской и запрещенной Национал-большевистской партии. В 2011 году покинул страну, а еще через два года получил политическое убежище в Финляндии.

Остальных обвиняемых-другороссов в конце 2012 года освободили от уголовного наказания в связи с истечением сроков давности. Дело Порохового, объявленного в розыск, выделили в отдельное производство.

"Сергей планировал помогать фронту, собирался стать волонтером и поехать в Донецк в рамках движения "Интербригады". Теперь Порохового ждет этапирование в Петербург, дело против него было выделено в отдельное производство и находится в ведении Выборгского районного суда", - рассказали в "Другой России".

Соратники Порохового отметили, что считают его политзаключенным и будут добиваться его освобождения.

Фото: Другая Россия Э.В.Лимонова