ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:41

Бывшему петербургскому полицейскому дали более восьми лет по делу о взятках

фото ЗакС политика Бывшему петербургскому полицейскому дали более восьми лет по делу о взятках

Калининский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам и шести месяцам заключения бывшего сотрудника районного УМВД Давида Бокерию, в деле которого имеется два эпизода получения взяток (ст. 290 УК). Как сообщает пресс-служба прокуратуры, фигуранта отправят в колонию строгого режима, он должен будет заплатить в казну 2 млн рублей. Наконец по решению суда его лишат звания подполковника полиции.

В деле также фигурирует посредник в получении взяток (ст. 291 УК), которого осудили на четыре с половиной года лишения свободы.

Суд установил, что в 2021 году Бокерия получил через посредника 150 тысяч коррупционных рублей за непривлечение одной из организаций к ответственности. В том же году Бокерия получил взятку в размере 1,2 млн рублей. Третью от этой суммы он вознаградил все того же посредника. 

Приговор пока не вступил в законную силу.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама