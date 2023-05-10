Бывшему петербургскому полицейскому дали более восьми лет по делу о взятках

Калининский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам и шести месяцам заключения бывшего сотрудника районного УМВД Давида Бокерию, в деле которого имеется два эпизода получения взяток (ст. 290 УК). Как сообщает пресс-служба прокуратуры, фигуранта отправят в колонию строгого режима, он должен будет заплатить в казну 2 млн рублей. Наконец по решению суда его лишат звания подполковника полиции.

В деле также фигурирует посредник в получении взяток (ст. 291 УК), которого осудили на четыре с половиной года лишения свободы.

Суд установил, что в 2021 году Бокерия получил через посредника 150 тысяч коррупционных рублей за непривлечение одной из организаций к ответственности. В том же году Бокерия получил взятку в размере 1,2 млн рублей. Третью от этой суммы он вознаградил все того же посредника.

Приговор пока не вступил в законную силу.