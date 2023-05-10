Отказ от песка при зимней уборке Петербурга сделает ее дороже на треть

Петербургские чиновники рассказали журналистам о планах на предстоящую зиму и том, как меняются принципы уборки улиц. Глава комитета по благоустройству Василий Пониделко подсчитал, что постепенная минимизация применения песка и переход на реагенты сделает процесс уборки дороже. Минувшей зимой дорожные предприятия потратили 14 млрд рублей.

"На следующий год для того, чтобы увеличить использование современных реагентов, необходимо увеличение этой суммы. <...> На сегодняшний день мы вышли на сумму около 19 млрд рублей", - произнес он на пресс-конференции в ТАСС.

Пониделко поддержал идею постепенного отказа от песка, особенно в центре города, однако на окраинах, по его словам, полностью обойтись без него не выйдет.

В свою очередь профильный вице-губернатор Анатолий Повелий сообщил, что за год объемы песка, используемого при очистке улиц, сократились почти вдвое: с 130 до 70 тысяч тонн.