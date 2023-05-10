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Отказ от песка при зимней уборке Петербурга сделает ее дороже на треть

фото ЗакС политика Отказ от песка при зимней уборке Петербурга сделает ее дороже на треть

Петербургские чиновники рассказали журналистам о планах на предстоящую зиму и том, как меняются принципы уборки улиц. Глава комитета по благоустройству Василий Пониделко подсчитал, что постепенная минимизация применения песка и переход на реагенты сделает процесс уборки дороже. Минувшей зимой дорожные предприятия потратили 14 млрд рублей.

"На следующий год для того, чтобы увеличить использование современных реагентов, необходимо увеличение этой суммы. <...> На сегодняшний день мы вышли на сумму около 19 млрд рублей", - произнес он на пресс-конференции в ТАСС.

Пониделко поддержал идею постепенного отказа от песка, особенно в центре города, однако на окраинах, по его словам, полностью обойтись без него не выйдет. 

В свою очередь профильный вице-губернатор Анатолий Повелий сообщил, что за год объемы песка, используемого при очистке улиц, сократились почти вдвое: с 130 до 70 тысяч тонн.


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Упоминаемые персоны
Повелий Анатолий Анатольевич 
Пониделко Василий Анатольевич




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