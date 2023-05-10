ВШЭ оштрафовали за утечку персональных данных

Суд в Москве согласился с претензиями Роскомнадзора к Высшей школе экономики (ВШЭ) и оштрафовал вуз на 60 тысяч рублей, о чем пишет "Интерфакс".

Протокол на образовательное учреждение составили по ч. 1 ст.13.11 КоАП (нарушение законодательства РФ в области персональных данных).

Утечке личных данных, как рассказали в суде, предшествовало несанкционированное проникновение в локально-вычислительную систему ВШЭ "с последующим запуском вредоносного программного обеспечения". В результате был запущен процесс копирования данных.

Максимальный штраф за совершенное нарушение для юридических лиц составляет 100 тысяч рублей.