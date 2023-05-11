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Новости 11:15

Обманывавшего пенсионеров петербуржца отправили в колонию

фото ЗакС политика Обманывавшего пенсионеров петербуржца отправили в колонию

Приморский районный суд Петербурга поддержал обвинительное заключение прокуратуры и отправил в колонию на один год и девять месяцев гражданина, признав его виновным в мошенничестве в отношении пожилых горожан (ч. 2 ст. 159 УК). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ноябре прошлого года фигурант вместе с неустановленными сообщниками занялся мошенническими звонками пенсионерам. Последние узнавали заведомо ложные сведения о своих задержанных родственниках, якобы совершивших ДТП.

Злоумышленник смог таким образом ввести в заблуждение троих пожилых людей, которые согласились отдать ему в общей сложности более 400 тысяч рублей для якобы возмещения вреда пострадавшим в вымышленных авариях. Для получения денег фигурант навещал их на дому.

Приговор пока не вступил в законную силу.


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