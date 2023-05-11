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Новости 12:44

В Ленобласти построят более сотни остановок общественного транспорта

фото ЗакС политика В Ленобласти построят более сотни остановок общественного транспорта

Правительство Ленинградской области сообщило, что в течение ближайшего лета жителям станет удобнее пользоваться общественным транспортом. За это время чиновники планируют соорудить 106 новых остановок.

Каждую из остановок оборудуют пандусом и со всех сторон защитят от осадков. Некоторые из павильнов сделают из бетона с целью протидействия вандалам, поскольку об этом попросили сами жители.

Больше всего летом остановок построят в Выборгском районе (21 штука). На последнем месте - Лодейнопольский, Тосненский и Кировский районы (по 2).


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