Бастрыкин: К вопросу о возвращении смертной казни надо подходить взвешенно

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин порассуждал о плюсах и минусах возвращения смертной казни в России. Свои мысли он озвучил на дискуссии в рамках Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что в последнее время вопрос о возвращении смертной казни стал чаще подниматься в обществе. Эта мера имеет большое превентивное значение, сказал глава СК. При этом, он добавил, что смертная казнь существовала давно, и ее наличие не останавливало людей от совершения преступлений.

- Вторая проблема - это проблема судебных ошибок. У нас же были даже в советский период приведенные в исполнения смертные казни по маньякам в отношении людей, которые эти преступления не совершали. <...> Я думаю, к вопросу о смертной казни надо подходить очень и очень взвешенно, - сказал Бастрыкин.

Глава СК напомнил, что в России есть пожизненное лишение свободы. А превентивной мерой должно служить понимание неотвратимости наказания, считает Бастрыкин.

София Саттарова