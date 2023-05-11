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Новости 14:07

Песков: Ситуация в российской экономике "абсолютно контролируема"

фото ЗакС политика Песков: Ситуация в российской экономике "абсолютно контролируема"

Ситуация в российской экономике представляется абсолютно контролируемой, а сама она обладает достаточным запасом прочности, заявил журналистам 11 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сведения о дефиците бюджета, опубликованные накануне Минфином.

"У нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели. <...> Поэтому в данном случае ситуация абсолютно контролируемая, и есть необходимый запас прочности по разным параметрам", — цитирует представителя Кремля РИА "Новости".

В среду на сайте Министерства финансов появился предварительный отчет об исполнении федерального бюджета за январь-апрель 2023 года. Согласно предварительным данным, доходы бюджета за этот период составили 7,782 триллиона рублей, что на 22 % меньше, чем годом ранее. При этом расходы бюджета на 26 % превысили показатели аналогичных месяцев прошлого года, достигнув отметки 11,206 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составил с начала года 3,424 триллиона рублей.


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