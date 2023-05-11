СК России планирует объявить в розыск судей Международного суда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что его ведомство готовится объявить в розыск сотрудников Международного суда, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена страны Марии Львовы-Беловой. Об этом он заявил 11 мая в рамках Петербургского международного юридического форума.

- Вот по этому факту объявления в розыск и возбуждения уголовного дела Следственный комитет тогда очень быстро возбудил уголовное дело против прокурора суда, председателя и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения. Мы их тоже скоро объявим в розыск, - сказал Бастрыкин.

После его фразы в зале раздались аплодисменты. Модератор дискуссии, на которой высказался глава СК, телеведущий Владимир Соловьев пообещал, что приведет к суду указанных лиц. Сделать он это планирует, возглавив специальную группу "Смерша", когда его воссоздадут.

София Саттарова