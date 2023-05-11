Петербуржец получил 15 суток ареста за нацистские выкрики

Кировский районный суд 11 мая рассмотрел дело об административном правонарушении против местного жителя, в отношении которого был составлен протокол о пропаганде нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Михаилу Тимошихину вменялись выкрики нацистских лозунгов в День Победы.

Как установил суд, вечером 9 мая Тимошихин находился поблизости от установленного на проспекте Стачек танка и выкрикивал нацистское партийное приветствие. По утверждению судебной пресс-службы, делал он это "умышленно и осознанно, в присутствии ветеранов ВОВ".

Сам горожанин вину признал и пояснил суду, что неудачно пошутил в пьяном виде. По утверждению Тимошихина, он "имеет алкогольную зависимость, с которой считает нужным бороться, так как она мешает нормально жить".

Суд назначил петербуржцу наказание в виде 15 суток административного ареста.