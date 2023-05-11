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Новости 14:28

Петербуржец получил 15 суток ареста за нацистские выкрики

фото ЗакС политика Петербуржец получил 15 суток ареста за нацистские выкрики

Кировский районный суд 11 мая рассмотрел дело об административном правонарушении против местного жителя, в отношении которого был составлен протокол о пропаганде нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Михаилу Тимошихину вменялись выкрики нацистских лозунгов в День Победы.

Как установил суд, вечером 9 мая Тимошихин находился поблизости от установленного на проспекте Стачек танка и выкрикивал нацистское партийное приветствие. По утверждению судебной пресс-службы, делал он это "умышленно и осознанно, в присутствии ветеранов ВОВ".

Сам горожанин вину признал и пояснил суду, что неудачно пошутил в пьяном виде. По утверждению Тимошихина, он "имеет алкогольную зависимость, с которой считает нужным бороться, так как она мешает нормально жить".

Суд назначил петербуржцу наказание в виде 15 суток административного ареста.


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