Директора петербургской школы задержали по делу о взятках

Сотрудники экономической полиции Петербурга 11 мая пришли в одну из школ Невского района с обысками. Следственные действия, как сообщает региональный главк МВД, проводятся в рамках дела о получении взяток руководством образовательного учреждения (ч. 5 ст. 290 УК). Всего в рамках дела задержали троих человек: 54-летнюю директрису и двоих ее заместителей.

По версии следствия, задержанные получали от подчиненных коррупционные деньги, которые потом начислялись в качестве премий руководству. Общий объем полученных таким образом средств оценивают более чем в 200 тысяч рублей. Опрошенные правоохранителями сотрудники школы подтвердили, что в декабре минувшего года совершали переводы на счета своего начальства.

Обыски также коснулись отдела образования администрации Невского района.

По данным "Фонтанки", силовики заинтересовались школой №691 с углубленным изучением иностранных языков. Издание отмечает, что интерес к ней возник после прошлогоднего педофильского скандала вокруг бывшего сотрудника.

Согласно официальному сайту учреждения, расположенного на Дальневосточном проспекте, директором в ней работает Ирина Карпицкая.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти