Петербург и Тегеран свяжет прямое авиасообщение

С 1 июня из Петербурга в Тегеран запускаются регулярные авиарейсы, которые будет осуществлять компания Nordwind Airlinies. Об этом сообщает компания "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая аэропортом Пулково.

Перелеты будут выполняться один раз в неделю по четвергам.

В столице Ирана самолеты будут приземляться 15:20 после вылета из Петербурга в 10:25. В свою очередь, отправление из Тегерана запланировано на 16:20, тогда как прилет в Пулково ожидается в 20:35.

На сегодняшний день главный петербургский аэропорт обслуживает всего тринадцать зарубежных направлений.