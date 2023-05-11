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Новости 17:27

В Петербурге присудили компенсацию еще одной пенсионерке, упавшей на льду

фото ЗакС политика В Петербурге присудили компенсацию еще одной пенсионерке, упавшей на льду

Пушкинский районный суд Петербурга согласился с доводами прокуратуры и взыскал с АО "Автодор" 100 тысяч рублей в пользу пожилой местной жительницы.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, разбирательство началось после травмирования 81-летней пенсионерки на льду в районе Детскосельского бульвара в декабре минувшего года.

Суд установил, что территория не была убрана от наледи по вине компании-ответчика. Отмечается, что пострадавшая женщина длительное время лечилась.

Месяц назад похожее решение вынесли после падения другой пенсионерки на набережной Фонтанки.


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