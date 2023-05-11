Доходы Петербурга к началу мая приблизились к 400 миллиардам рублей

По состоянию на 1 мая в бюджет Петербурга поступило 397 миллиардов доходов, что соответствует 38 % от годового плана, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. Годом ранее доходы бюджета за аналогичный период составили 438 миллиардов рублей.

"Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета составили 386 миллиардов рублей", — написал вице-губернатор в своем Telegram-канале 11 мая.

Поступления от налога на прибыль принесли городскому бюджету 178 миллиардов рублей. "Ожидаемое снижение поступлений от организаций — бывших участников КГН компенсируется опережающим ростом налога от организаций основного круга налогоплательщиков — рост в 1,4 раза", — известил Корабельников.

Налог на доходы физических лиц обогатил казну Петербурга на 103 миллиарда рублей. Как уточнил чиновник, из-за перехода на единый налоговый платеж (ЕНП) фиксируется снижение поступлений относительно прошлого года. При этом "каждый месяц ситуация выправляется", так что по итогам полугодия Смольный ожидает выхода на плановые показатели.

Отметим, что к 1 мая 2022 года город получил от налога на прибыль 228 миллиардов рублей, а от НДФЛ — 117 миллиардов рублей.

Кроме того, в январе-апреле 2023 года налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения принес в бюджет 33 миллиарда рублей. "Общий объем неналоговых доходов составил 25 миллиардов рублей — в 1,4 раза больше, чем в январе-апреле 2022 года", — продолжил Корабельников.

Расходы бюджета в описываемый срок составили 267 миллиардов рублей, что соответствует 22 % от годового плана.