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Новости 17:59

Петербург потратит более полутора миллиардов рублей на выплаты ветеранам к 80-летию снятия блокады

фото ЗакС политика Петербург потратит более полутора миллиардов рублей на выплаты ветеранам к 80-летию снятия блокады

Смольный рассчитывает потратить около 1,6 миллиарда рублей на выплаты ветеранам в 2024 году в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады, рассказал 11 мая губернатор Александр Беглов. Заявление прозвучало на заседании оргкомитета по подготовке празднования этой даты.

"Планируется представить единовременные денежные выплаты ветеранам. <...> Общая сумма выплат составит примерно 1,6 млрд рублей", — приводит слова градоначальника ТАСС.

По словам Беглова, городское правительство планирует охватить выплатами более 230 тысяч проживающих в Петербурге ветеранов, а вместе с ними более девяти тысяч обладателей медали "За оборону Ленинграда" и знака "Жителю блокадного Ленинграда" из других регионов.

Также Беглов поведал о планах вручить более 60 тысяч знаков в честь памятной даты. Из них 11,6 тысячи предназначаются ветеранам, проживающим не в Петербурге, в том числе 2,5 тысячам жителей дальнего зарубежья.

Фото: pixabay


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