Электрички на Балтийском направлении досрочно перейдут на летний график

Пригородные поезда на Балтийском направлении на неделю раньше планируемого перейдут на летний режим работы. Как сообщает правительство Ленобласти, объясняется это ростом числа туристов. Электрички пустят по новому графику с 22 мая.

К началу лета новые кассы открыли на станциях Пупышево, Трубниково, Мшинской и на станции 55 км в Киришском районе.

По данным областных чиновников, в прошлом году пригородные поезда перевезли почти на 10% больше пассажиров, чем годом ранее.

Отметим, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов на неделе заявил, что в город уже де-факто пришло настоящее лето. Минувшей ночью в городе по этой причине завершили отопительный сезон.