Попытка благоустройства зеленых зон в Калининском районе привела к доследственной проверке

Действия сотрудников комитета по благоустройству и подведомственных ему учреждений, а также работников администрации Калининского района вызвали интерес следствия, сообщили 11 мая в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Итогом жалоб местных жителей на благоустройство Любашинского сада и парка имени Академика Сахарова стало проведение доследственной проверки.

В СК не исключают признания действий чиновников неправомерными в связи с тем, что они могут противоречить интересам местных жителей. Ранее петербуржцы обратились к главе ведомства Александру Бастрыкину из-за несогласия с планами благоустройства.

"В ходе мероприятий планируется вырубка зеленых насаждений для укладки плиточных аллей, замена луговых газонов на зоны с резиновым покрытием, что отрицательно скажется на экологической ситуации, в том числе могут исчезнуть редкие виды птиц и насекомых", — пересказали позицию петербуржцев в Следкоме. Авторы обращения также сомневались в проведении экологических экспертиз и жаловались на бездействие местной администрации.

В четверг в Калининском районе состоялась встреча местных жителей с представителями районной администрации и комблага. Также в мероприятии поучаствовал глава следственного отдела СК по Калининскому району Александр Несвит. "В ходе встречи были внимательно выслушаны мнения жителей близлежащих домов, представлен и обсужден проект благоустройства указанного парка, в том числе планируемых работ в рамках данного проекта, зафиксированы все замечания и пожелания граждан", — указали в СК.

В целом в рамках доследственной проверки была осмотрена территория зеленых зон, сейчас изучается строительная и проектная документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пообещали в СК.

Фото: Telegram-канал "ГСУ СК РФ по СПб"