Эстония может закрыть один из погранпереходов на границе с Псковской областью

Правительство Эстонии рассматривает вариант полного закрытия пограничного перехода "Койдула", соединяющего одноименный населенный пункт с Печорами Псковской области. О соответствующем заявлении главы МВД Лаури Ляэнеметса пишет "Интерфакс" со ссылкой на эфир телерадиокомпании ERR.

Чиновники и силовики начали думать о закрытии еще одного погранперехода из-за его резко упавшей востребованности со стороны автомобилистов еще в начале пандемии коронавируса. На это обстоятельство, по мысли министра, накладываются ухудшающиеся отношения с Кремлем и желание сэкономить.

В свою очередь, глава Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии Эрмо Перолайнен отрицательно оценил предложение национального МВД. По его мысли, очереди на русско-эстонской границе никуда не исчезли, а значит, усугублять ситуацию не следует.

Помимо "Койдулы", между двумя государствами сегодня работают еще два автомобильных погранперехода: "Нарва" и "Лухамаа".