В СК пожаловались на проекцию, созданную на 9 мая в Петербурге

Петербургский адвокат Ирина Баханович обратилась в Следственный комитет с жалобой на проекцию, появившуюся в центре города в День Победы и созданную нейросетью. Об этом она сообщила в собственном Telegram-канале. На световом изображении 9 мая можно было увидеть человека в форме, напоминающей немецкую. Идея сгенерировать проекцию таким образом принадлежала сообществу "ПитерЧитает", представители которого уже прокомментировали скандал.

"Изображение, которое вызвало столько споров, было сгенерировано нейросетью по запросу: victory day, family meeting of a soviet soldier, soviet poster style, minimum details, и не имеет никакого отношения к открыткам и постерам фашистской Германии", - гласит позиция сообщества.

Рисунок с хэштегом "ПитерЧтит" появился на разведенном Троицком мосту и еще четырех зданиях. Объяснениями произошедшего Баханович осталась не удовлетворена. Авторов идеи она охарактеризовала как "борзых ребяток", также выразив недовольство запрошенными у нейросети иностранными словами. Движение "ПитерЧитает" адвокат причислила к "тусующимся около бюджета". У СК Баханович, в числе прочего, просит проверить, финансировалась ли акция Смольным.