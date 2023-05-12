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Новости 10:39

Делегация из Петербурга возложила цветы к мемориалу на Мамаевом Кургане

фото ЗакС политика Делегация из Петербурга возложила цветы к мемориалу на Мамаевом Кургане

Петербургский градоначальник Александр Беглов и другие члены из политической среды города приехали в Волгоград, где возложили цветы к мемориалу Героям Сталинградской битвы на Мамаевом Кургане, информирует пресс-служба Смольного.

Кроме того, делегаты побывали в зале Воинской Славы на площади Героев. Там служат солдаты 46-й отдельной стрелковой роты Почётного караула Волгоградского гарнизона.

Отдельный церемониал затронул также могилу Василия Чуйкова на площади Скорби. Он был командиром 62-й армии, отличившейся в дни обороны Сталинграда.


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