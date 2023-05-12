Бывшему красноярскому депутату Быкову добавили ещё 11 лет колонии по делу о подстрекательстве к убийству

Центральный суд Красноярска добавил ещё 11 лет колонии строгого режима бывшему депутату местного собрания Анатолию Быкову по делу о подстрекательстве к убийству, информирует прокуратура Красноярского края.

Быкова сочли виновным в убийстве предпринимателя Андрея Неколова в 2005 году, который был расстрелян членами ОПГ у порога своего дома.

Анатолия Быкова задержали в 2020 году по обвинению в организации убийств красноярских бизнесменов Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. В 2021-м в рамках данного разбирательства его приговорили к 13 годам колонии. Своей вины экс-парламентарий не признал.

С учётом первого приговора Быков проведёт в колонии строгого режима 17 лет.