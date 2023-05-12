Мошенники со стотысячной аудиторией от лица Симоньян получили свыше 7 млн рублей под предлогом нужд СВО

Сотрудники управления МВД по республике Татарстан задержали трёх молодых людей, заподозренных в краже денег доверчивых граждан от лица журналистки Маргариты Симоньян: от её имени велось несколько фейковых Telegram-каналов, где собирались средства якобы на нужды СВО. Запись задержания демонстрирует "МВД Медиа".

"Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Татарстан задержали трех жителей города Перми. Они подозреваются в хищении денежных средств граждан под предлогом сбора добровольной помощи российским военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции", — отчитались силовики.

Преступники создали и систематически вели несколько Telegram-каналов от лица Симоньян. Количество подписчиков перевалило за сто тысяч человек. Мошенники публиковали посты, в которых, среди прочего, просили скинуть деньги на карты неких "добровольцев" СВО. "Добровольцы" в свою очередь переводили средства со своих карт на счета организаторов преступления.

За помощью к силовым структурам обратилась сама журналистка. Как полагает следствие, двое из задержанных получали деньги на свои карты: некоторые суммы достигали 20 тысяч рублей. Через посредников средства поступали к организаторам преступления. Лишь за последние полтора месяца их оборот составил более 7 млн рублей.

Как итог, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК).