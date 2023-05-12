Яровая предложила ввести уголовную ответственность за русофобию

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая предложила ввести в российское законодательство понятие "русофобия". Такое заявление она сделала 12 мая во время дискуссии "Русофобия: нацизм XXI века" на Петербургском международном юридическом форуме.

По мнению Яровой, русофобия — это "человеконенавистническая идеология". В России следует установить самостоятельную уголовную ответственность за нее, считает депутат.

- Русофобия сегодня проявляется как преступные действия, как целый набор, как целый алгоритм противоправных действий по отношению к государству, обществу и к отдельному гражданину, и к соотечественникам, - сказала Яровая.

Другие участники дискуссии поддержали ее идею. В частности, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

- Я хотела бы присоединиться к тому, что нам надо вывести дефиницию "русофобия". Это действительно идеология. Я бы только более конкретно сказала, что это является одной из форм современного неонацизма, которая заключается в дискриминации российских граждан по этническому, национальному, языковому, религиозному и иным признакам, - заявила Яровая.

Заведующий сектором уголовного права, уголовного процесса и криминологии института государства и права Александр Чучаев отметил, что ввести уголовную ответственность за русофобию как идеологию достаточно сложно — для этого надо менять всю архитектуру уголовного закона.

- Идеологию криминализировать практически невозможно. <...> Уголовный кодекс предполагает, что преступным может являться только действие или бездействие, - отметил Чучаев.

При этом он добавил, что русофобия может выступать мотивом совершения преступления. Чучаев заявил, что его сектор "готов взять часть забот в этой области".

Напомним, юридический форум проходит с 11 по 13 мая. Во второй день, 12 мая, ожидается участие в пленарном заседании зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

София Саттарова