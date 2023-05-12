Синоптик Колесов прогнозирует кратковременные дожди на выходных в Петербурге

Главный петербургский синоптик Александр Колесов рассказал о погоде на грядущих выходных. Сообщение приведено в Telegram-канале специалиста.

На данный момент город и Ленинградская область охвачены теплом и воздух продолжает прогреваться. Невзирая на это, на выходных соберутся облака и местами прольётся дождь.

"Ну, а на следующей неделе настраиваемся на более облачную погоду, с кратковременными дождями, особенно в середине недели, хотя останется довольно тепло", — поделился синоптик.

Ранее Колесов сообщал, что в Северную столицу пришло лето.