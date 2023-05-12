Академика РАН Абрамова поместили под домашний арест по делу о финансировании экстремизма

Переяславский районный суд Ярославской области отправил под домашний арест члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова в рамках уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности, передаёт "Коммерсант".

По сведениям издания, речь идёт о переводе средств некоей запрещённой организации. По предварительным данным, это может быть ФБК*.

Абрамову 66 лет. С 2003 по 2022 он являлся руководителем Института программных систем имени Айламазяна РАН, после чего занял пост главного научного сотрудника института.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.