Для петербуржцев станет доступен новый маршрут до больницы Святителя Луки

Начиная с 15 мая в Петербурге будет запущен автобусный маршрут до больницы Святителя Луки на Чугунной улице, информирует в пятницу, 12 мая, пресс-служба комитета по транспорту.

Коррективы внесут в трассу автобусов № 37: с обозначенной даты они проследует от конечной остановки "Белорусская улица" по действующему маршруту до Полюстровского проспекта, а после по Чугунной и Арсенальной улицам, Арсенальной набережной до Финляндского вокзала.

Предполагается, что ежедневно на маршрут будут выходить около 100 рейсов.

У больницы уже установили временные остановки.