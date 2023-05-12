Правительство назначило выплаты военным врачам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому врачам и медперсоналу, переезжающим работать в гарнизоны, назначаются выплаты, информирует пресс-служба кабмина. Документ обретает легитимную силу 1 января 2024 года.

В документе обозначается, что выплаты для врачей, фельдшеров и медсестер будут зависеть от географического расположения воинских частей. Докторам, приехавшим в в/ч на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктической зоне полагаются выплаты в 2 млн рублей, для фельдшеров и медсестер — 1 млн рублей.

Врачи, решившие работать в гарнизонных медсанчастях в удалённых и труднодоступных территориях, получат по 1,5 млн рублей, фельдшеры и медсестры — 750 тысяч рублей. Специалистам, трудящимся в воинских частях, расположенных вне населённых пунктов на других территориях, выплатят по 1 1 млн и 500 тысяч рублей.

Программа распространяется как на практикующих врачей, так и на выпускников медвузов. При этом для получения выплаты они должны проработать в гарнизонах на протяжении пяти лет и более.