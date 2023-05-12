Шишлов обратился в комтранс с призывом ввести новые автобусные маршруты в Приморском районе

Глава фракции "Яблоко" в петербургском парламенте Александр Шишлов обратился к председателю комитета по транспорту Валентину Енокаеву с просьбой решить транспортный вопрос в Приморском районе. Заявление политика приводит пресс-служба партии.

После введения транспортной реформы район столкнулся с транспортным коллапсом ввиду упразднения ряда маршруток, следовавших до станций метро "Старая деревня" и "Удельная" по Комендантскому проспекту и проспекту Королёва.

"Как следует из обращения, сформированная в результате перехода на новую модель транспортного обслуживания маршрутная сеть Приморского района неудобна для большой части его жителей (особенно преклонного возраста), поскольку не обеспечивает прямого беспересадочного сообщения на востребованных участках", - уверен Шишлов.

Петербуржцы, обратившиеся за помощью к бывшему омбудсмену, попросили комтранс решить проблему путём дублирования за счёт автобусов маршрута троллейбуса № 23. Они указали на верность данного решения ввиду того, что автобус в этом случае не станет объезжать значительный участок трассы по Богатырскому проспекту и проспекту Оптиков, а сразу направится в сторону метро.