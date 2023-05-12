Министр юстиции выступил за лечение трансгендеров

Глава Минюста Константин Чуйченко 12 мая выступил на Петербургском международном юридическом форуме, предложив лечить трансперсон.

Он заявил, что уже принято решение ликвидировать лазейку в законодательстве, которая позволяет менять пол. Министр отметил, что ликвидировать ее можно двумя путями.

"Радикальным, то есть просто запретить и об этой проблеме забыть и исходить из того, что этих людей надо просто лечить. Но в каком направлении? Мое мнение, мнение Минюста, состоит в том, что их нужно лечить в ту сторону, которую определила природа. Но есть и другое мнение - что можно путем определения экспертных исследований установить, что эти люди по-другому не могут и тогда у них возникает право, а у государства обязанность провести хирургические манипуляции и потом на основании решения суда, либо на основании административного решения провести регистрацию актов гражданского состояния", - заявил Чуйченко.

Он добавил, что второй путь ему точно не нравится. По словам Министра, раздувать проблему не стоит, поскольку она касается небольшого количества граждан.

"Заниматься этими людьми нужно путем оказания психологической, психиатрической помощи в направлении туда, куда природа определила", - подчеркнул Чуйченко.

Ранее о подготовке законопроекта об ограничении возможностей смены пола в документе говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что в России зарегистрировано около 2700 решений о смене пола.