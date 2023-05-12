Сенатор Перминов опасается фальсификации истории от ИИ

Сенатор Совета Федерации России Сергей Перминов заявил, что необходимо создать платформу для защиты исторический памяти от фальсификации. Свое предложение он озвучил в рамках Петербургского международного экономического форума.

Под такой платформой сенатор подразумевает национальную систему маркирования и атрибутирования фактов, артефактов и письменных источников. По его мнению, угрозу представляет искусственный интеллект.

- Представьте себе момент времени, когда мощность эксплуатируемых систем сможет создать альтернативный материал, который может подменить для поколения, которое сейчас вступает во взрослую жизнь, абсолютную реальность. То есть будет написана не просто альтернативная история, а будет написана история, которая будет отсылать к фактам, артефактам, письменным источникам, - предположил Перминов.

Он заявил, что необходимо верифицировать документы. Для этого на них можно ставить специальную маркировку.

- "Повесть временных лет" была? Очевидный факт. Можете читать текст - он верифицирован. <...> А можете читать "Повесть временных лет", которую сгенерировал ChatGPT, в которой Дональд Трамп был викингом, который напал на былинных татар, которые потом съели китайцев, - привел пример сенатор.

Напомним, Петербургский международный юридический форум проходит с 11 по 13 мая.

София Саттарова