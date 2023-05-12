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Новости 16:30

Жителя Крыма отправили в СИЗО по делу о госизмене из-за наводок для ВСУ

фото ЗакС политика Жителя Крыма отправили в СИЗО по делу о госизмене из-за наводок для ВСУ

В рамках уголовного дела о государственной измене суд в Крыму отправил местного жителя в СИЗО: мужчине вменяется передача данных о дислокации российской техники вооружённым силам Украины, передаёт ТАСС.

Как полагает следствие, крымчанин заметил передвижение отечественной техники, направлявшейся в зону военной спецоперации, и снял действо на видео. После этого он отправил через чат-бот в Telegram сообщение ВСУ. По данным ФСБ, впоследствии данные использовали для ракетных ударов.

Указывается, что крымчанин является подозреваемым по о госизмене в форме шпионажа.


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