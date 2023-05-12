В Смольном заявили об увеличении общего числа туристических маршрутов в 26 раз за последний год

Городское туристско-информационное бюро Петербурга озадачилось пересчётом туристических маршрутов города. В итоге по сравнению с прошлым годом их стало в 26 раз больше, информирует пресс-служба комитета по туризму.

За один только апрель 2023-го в Северной столице стало больше на 17 официальных турпродуктов.

"Объектами-рекордсменами по популярным запросам среди путешественников стали музей Фаберже, Петровская акватория, Новая Голландия, Музей РЖД, инсталляция Ленфильма "Пропавшие в кинохронике" ", - известили в Смольном.

Среди популярных объектов для посещения среди туристов стали также стадион "Газпром Арена" и "Лахта Центр".

На сегодняшний день в Петербурге разработано свыше 370 экскурсионных маршрутов. Год назад, по официальным данным, их насчитывалось всего 14.