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Экс-замглавы ФСИН Максименко получил 9 лет колонии по делу о взятках и превышении полномочий

фото ЗакС политика Экс-замглавы ФСИН Максименко получил 9 лет колонии по делу о взятках и превышении полномочий

Бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко приговорён к 9 годам колонии строгого режима в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, информирует ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Решение вынес Одинцовский горсуд Подмосковья.

Кроме того, бывшему фсиновцу назначили штраф в 43 млн 378 тысяч рублей и лишили его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, сроком на 11 лет.

Как установило следствие, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт нескольких объектов ФСИН. Подрядчик не справился с заданием, федеральную программу не исполнили на 2,1 млрд рублей, а ущерб от действий силовика оценили в более чем 189 млн рублей. Дело о взятке на Максименко завели в июле 2021 года.

В марте 2020 года Максименко покинул пост замдиректора ФСИН. Его отставку связывали с приходом нового директора Александра Калашникова.


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