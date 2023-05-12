Петербург получит 36 новых трамваев

Подведены итоги аукциона по закупке новых трамваев, сообщили 12 мая в петербургском комитете по транспорту. Заказчиком выступил "Горэлектротранс", он получит 36 новых составов.

В частности, речь идет о 22 двухсекционных ретротрамваях, пригодных к использованию в условиях исторического центра Петербурга. Такие вагоны способны проходить малые радиусы путей, характерные, в частности, для Трамвайного парка № 3 на Петроградской стороне. Они будут оформлены в стилистике середины прошлого века и выкрашены в глубокий зеленый цвет.

Трамваи будут низкопольными, их оснастят системами помощи водителю и контроля его состояния. Первые два из них поступят в Петербург в ноябре, а остальные — во втором квартале следующего года.

Остальные 14 трамваев будут низкопольными и односекционными, они также будут оборудованы системой помощи водителю и иными современными комплексами. Их поставка растянется на период с 2023 по 2024 годы.