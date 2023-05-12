ЗакС готов потратить 2,6 млн рублей на 300 наручных часов

Законодательное собрание Петербурга объявило конкурс на поставку 300 наручных часов. Стартовая цена аукциона — 2,697 млн рублей.

Часы планируют дарить в качестве сувениров. Поставить их необходимо в течение 60 рабочих дней после заключения контракта. Все они должны быть упакованы в подарочные коробочки, стоимость которых тоже входит в стоимость закупки.

Поставщик должен предоставить часы четырех типов. На всех них должны быть изображены герб Петербурга и Мариинский дворец, а также надпись "Сделано в России".



Заявки от поставщиков принимают до 18 мая.