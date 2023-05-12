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Новости 19:47

ЗакС готов потратить 2,6 млн рублей на 300 наручных часов

фото ЗакС политика ЗакС готов потратить 2,6 млн рублей на 300 наручных часов

Законодательное собрание Петербурга объявило конкурс на поставку 300 наручных часов. Стартовая цена аукциона — 2,697 млн рублей.

Часы планируют дарить в качестве сувениров. Поставить их необходимо в течение 60 рабочих дней после заключения контракта. Все они должны быть упакованы в подарочные коробочки, стоимость которых тоже входит в стоимость закупки.

Поставщик должен предоставить часы четырех типов. На всех них должны быть изображены герб Петербурга и Мариинский дворец, а также надпись "Сделано в России".

Заявки от поставщиков принимают до 18 мая.


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