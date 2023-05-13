В Петербурге по делу о похищении человека задержали священника

Петербургские правоохранители в пятницу, 12 апреля, задержали представителя духовенства, о чем пишет 47news. По сведениям издания, речь идет о настоятеле одного из храмов в центре города. Оперативные мероприятия проводились в рамках дела о приготовлении к похищению человека (ст. 126 УК).

В центре города силовики взяли с поличным священнослужителя при попытке оплатить услугу по похищению и "наказанию" знакомого по приходу. При себе у сотрудников СК имелись фотографии неприятеля, загримированного под сильно избитого мужчину, что должно было служить подтверждением услуги.

Свою вину настоятель храма признал. Мотив его действий — личный: вместе с коллегой он испытывал сильные чувства к одной и той же женщине. Так и не похищенный потерпевший ранее был на ней женат, что стало причиной целого ряда поступков, продиктованных ревностью.

UPD 10:45 Задержанным оказался 34-летний настоятель церкви Святого Великомученика Иерофея Афинского лейб-гвардии Казачьего полка на Обводном канале Василий Бойко