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Новости 11:10

Петербургские следователи опечатали опасную детскую площадку

фото ЗакС политика Петербургские следователи опечатали опасную детскую площадку

На востоке Петербурга сотрудники Следственного комитета опечатали детскую площадку, на которой ребенок получил химические ожоги, о чем сообщает портал 78.ru.

Объект располагается во дворе дома № 33 по проспекту Энергетиков. Изучив площадку и оборудование на ней, следователи установили, что следов химикатов не осталось. Тем не менее, часть двора закрыта от прохожих красно-белыми лентами СК.

Интерес силовиков ко двору в Красногвардейском районе появился после ожога руки третьей степени, полученного годовалым ребенком. Ему потребовалась помощь врачей.


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