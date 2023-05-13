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Новости 11:40

В Петербурге отремонтируют Ленинский проспект

фото ЗакС политика В Петербурге отремонтируют Ленинский проспект

В 2023 году в Петербурге проведут дорожные работы на Ленинском проспекте. Частично они будут оплачены из федерального бюджета благодаря попаданию в нацпроект "Безопасные качественные дороги", о чем сообщает пресс-служба Смольного.

Одна из ключевых магистралей соединяет на юге города сразу три района. Ремонт начнется с трехкилометрового участка проспекта, целиком расположенного в Красносельском районе: от проспекта Маршала Жукова до проспекта Героев.

"При поддержке федерального центра в этом году мы увеличим объем ремонтных работ, приведем в нормативное состояние десятки крупных магистралей", - рассказал губернатор Александр Беглов.

Помимо починки дорожного полотна, вдоль Ленинского проспекта приведут в порядок тротуары, модернизируют бордюры, вернут должный вид различным объектам благоустройства. Ожидается также, что после ремонта улица станет более доступной для маломобильных граждан.


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Беглов Александр Дмитриевич 




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