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Новости 13:19

Кабмин увеличил поддержку организаций инвалидов

фото ЗакС политика Кабмин увеличил поддержку организаций инвалидов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее государственную поддержку организаций инвалидов, о чем сообщается на сайте правительства.

Решение было принято после рассмотрения предложений, поданных общественными объединениями инвалидов. Теперь в перечне не 58, а 107 позиций.

Среди новых позиций — организации, специализирующиеся на медицинских услугах, услугах переводчиков, издательском деле и печати.

Господдержка состоит в том, что госконтракты с организацией инвалидов заключаются по цене на 15% выше предложенной самим подрядчиком.


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