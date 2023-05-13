Кабмин увеличил поддержку организаций инвалидов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее государственную поддержку организаций инвалидов, о чем сообщается на сайте правительства.

Решение было принято после рассмотрения предложений, поданных общественными объединениями инвалидов. Теперь в перечне не 58, а 107 позиций.

Среди новых позиций — организации, специализирующиеся на медицинских услугах, услугах переводчиков, издательском деле и печати.

Господдержка состоит в том, что госконтракты с организацией инвалидов заключаются по цене на 15% выше предложенной самим подрядчиком.