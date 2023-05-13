Бастрыкин заинтересовался избиением фельдшера в Петербурге

Внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина привлек недавний инцидент в Петербурге. Речь идет о получившем огласку в городских медиа избиении фельдшера.

Как сообщает информационный центр СК, 10 мая на улице Ломоносова житель города вызвал бригаду врачей, в которой нуждалась его знакомая. Визит медиков обернулся конфликтом сторон, в котором пострадал фельдшер. В итоге помощь врачей понадобилась уже последнему.

От и.о. главы ГСУ СК по Петербургу Олега Бобкова теперь требуется представить доклад о проверке обстоятельств происшествия.