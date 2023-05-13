В Брянской области загорелся и упал вертолет

В городе Клинцы приграничной Брянской области потерпел крушение вертолет, о чем сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным МЧС, причиной происшествия стало возгорание двигателя. Находившиеся на борту погибли, их число пока устанавливают.

Глава администрации Клинцов Сергей Евтеев утверждает, что повреждений в результате падения вертолета нет.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оперативных службах, после крушения воздушного транспорта на земле начался пожар, который тушат спасатели. Собеседник агентства уточнил, что некоторые дома получили повреждения.

В Telegram-канале "Подслушано Клинцы" появилась видеозапись, на которой вертолет загорается в воздухе и резко падает практически под прямым углом.

UPD 15:35 Губернатор Александр Богомаз соообщил, что от последствий падения воздушного суда пострадала пожилая женщина

фото: Подслушано Клинцы / Telegram (скриншот видео)