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Новости 10:22

В РПЦ призвали дождаться официальных заявлений о передаче раки Александра Невского

фото ЗакС политика В РПЦ призвали дождаться официальных заявлений о передаче раки Александра Невского

Сообщения о передаче раки Александра Невского из Эрмитажа в РПЦ требуют официального подтверждения, высказалась представительница Петербургской митрополии Наталья Родоманова вечером 13 мая. Поводом к выступлению стала заметка, опубликованная незадолго перед этим изданием "Фонтанка".

"Информацию про передачу раки благоверного князя из Эрмитажа в Александро-Невскую Лавру <...> тут же подхватили и большие информагентства, и наши православные батюшки-блогеры. <...>  К чему эта спешка, хочется спросить прежде всего у отцов-блогеров? Может дождаться официальных заявлений и комментариев уполномоченных лиц? А то Бабеля с Бебелем и Гоголя с Гегелем опять придется разбирать", — написала Родоманова в своем Telegram-канале.

Вечером в субботу "Фонтанка" сообщила о том, что 10 мая директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал соглашение с митрополитом Варсонофием о передаче РПЦ серебряной раки Александра Невского. Как уточнило издание, саркофаг должны переместить в Александро-Невскую лавру, где он находился до изъятия большевиками в 1922 году.

Издание уточнило, что информацию о передаче раки подтвердили в Эрмитаже. "Приказ Министерства культуры Российской Федерации о передаче подписан первым замминистра Сергеем Обрывалиным. <...>  Договор между епархией и Эрмитажем в настоящий момент до конца еще не оформлен", — процитировала "Фонтанка" пресс-службу музея. Сроки передачи пока не определены, это может произойти как летом, так и к концу года, следует из слов, сказанных собеседниками журналистов.


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