В Красносельском районе спасатели локализовали пожар на площади 600 квадратных метров

Пожарные локализовали огонь в строящемся доме № 28 по Земской улице в Красносельском районе Петербурга, сообщили днем 14 мая в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Огонь охватил крышу здания, площадь возгорания составила около 600 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило спасателям за полчаса до полудня. Его тушили по дополнительному номеру сложности 1-БИС, позже ранг понизили до первого. Сообщений о пострадавших не поступало.

"К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 5 единиц техники и 25 человек личного состава", — отметили в ведомстве.

В МЧС призвали петербуржцев соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять без присмотра включенные электроприборы.

Фото: 78.mchs.gov.ru