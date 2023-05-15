ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:31

Петербуржцы могут рассчитывать на солнечное начало недели

фото ЗакС политика Петербуржцы могут рассчитывать на солнечное начало недели

Понедельник, 15 мая, выдастся в Петербурге сухим и солнечным. О прогнозе погоды на начало рабочей недели рассказал у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В то же время в городе местами могут пройти кратковременные дожди, что обусловлено приходом очередного антициклона.

"Северная столица будет находиться под влиянием западной периферии антициклона. В такой ситуации при переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, а в западных районах в середине дня не исключены и локальные грозы", — известил специалист.

Воздух в Северной столице должен прогреться до +23 градусов. Ветрено не будет, а атмосферное давление слегка превысит норму, задержавшись в среднем на отметке 765 мм ртутного столба.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама