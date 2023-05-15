В петербургских МФЦ заменяют технику Apple на отечественные компьютеры

В Многофункциональных центрах (МФЦ) Петербурга стали заменять технику Apple на продукцию отечественной разработки, при этом на балансе всё ещё остаются 426 моноблоков iMac, поделились в комитете по информатизации и связи (КИС).

Заграничную технику меняют на российские "Гравитоны". Отказ от данной продукции объясняется её изношенностью.

"За период с 2014 по 2023 год из эксплуатации выведен 481 моноблок Apple. Учитывая тот факт, что всё оборудование Apple, используемое в СПб ГКУ "МФЦ", старше 10 лет, то есть превысило срок полезного использования, а также морально устарело и имеет проблемы в совместимости с программным обеспечением, должна быть осуществлена его полная замена", — рассказали в КИС в разговоре с "Фонтанкой".

Некоторые моноблоки на базе ОС Linux останутся в МФЦ для самостоятельного оформления различного рода услуг. При этом выведенные из эксплуатации устройства передадут городским социальным учреждениям.

Указывается, что отечественные "Гравитоны" гораздо дешевле своих заграничных аналогов и в среднем стоят по 45-50 тысяч рублей.