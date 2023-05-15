ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:58

Максим Галкин* решил оспорить в суде своё иноагентство

фото ЗакС политика Максим Галкин* решил оспорить в суде своё иноагентство

Артист Максим Галкин* собрался оспорить в суде собственное включение в реестр иностранных агентов, информирует ТАСС, ссылаясь на базу данных Замоскворецкого суда Москвы.

"В суд поступил иск Галкина М. А. к Минюсту РФ с требованием исключить истца из реестра иноагентов", - известили в судебной инстанции.

Дата заседания на данный момент не назначена.

Галкин* попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В качестве обоснования Минюст указал некую "политическую деятельность", ведомую артистом, и якобы финансирование его деятельности Украиной.

*Минюст внёс Максима Галкина в единый реестр иноагентов

фото: А поговорить / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости15 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑




О редакции Реклама