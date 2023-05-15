Максим Галкин* решил оспорить в суде своё иноагентство

Артист Максим Галкин* собрался оспорить в суде собственное включение в реестр иностранных агентов, информирует ТАСС, ссылаясь на базу данных Замоскворецкого суда Москвы.
"В суд поступил иск Галкина М. А. к Минюсту РФ с требованием исключить истца из реестра иноагентов", - известили в судебной инстанции.
Дата заседания на данный момент не назначена.
Галкин* попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В качестве обоснования Минюст указал некую "политическую деятельность", ведомую артистом, и якобы финансирование его деятельности Украиной.
*Минюст внёс Максима Галкина в единый реестр иноагентов