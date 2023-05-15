Песков заявил о несогласии с заявлениями о вассальной зависимости Москвы от Пекина

Россия не находится в вассальной зависимости от Китая, заявил 15 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По мнению представителя Кремля, правильнее было бы говорить о стратегическом взаимовыгодном партнерстве.

"Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем <...> носят характер стратегического, особенного партнёрства, и это не связано с какой-то зависимостью кого-то", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Заявление пресс-секретаря прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы начала впадать в зависимость от Китая. Подобный подход Песков объявил неправильным и свидетельствующим о непонимании происходящих событий.

"Это учет взаимных интересов, это взаимная выгода, это близость мировоззрения в отношении международных дел", — взялся описывать он отношения двух стран. При этом он упомянул и "совместное неприятие попыток диктата" и навязывания мнения по вопросам развития обоих государств.